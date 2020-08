Un riconoscimento «per aver contribuito alla valorizzazione e promozione culturale del nostro territorio». È stata consegnata anche al castelvetranese Maurizio Filardo la pergamena di “Sicilia Parra”, la rassegna che è in corso all’Area archeologica delle Cave di Cusa e finanziata dall’Assessorato regionale ai beni culturali. La consegna è avvenuta dalle mani del sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione.

Filardo è uno dei principali direttori d’orchestra del Festival di Sanremo ed è stato anche direttore musicale dello show di Panariello, Conti e Pieraccioni. Per Maurizio Filardo – in questi giorni in vacanza nella sua Triscina – nuovi progetti musicali sono in cantiere: dal cinema a Sanremo Giovani. E li racconta per CastelvetranoSelinunte.it.