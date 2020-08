Riconoscimenti a tre artisti che si sono distinti a livello internazionale nel campo della musica pop e rock. Stasera, alle ore 21, nell’ambito della rassegna “Sicilia Parra”, in corso nell’area archeologica delle Cave di Cusa (Campobello di Mazara), verranno consegnati tre premi a Maurizio Filardo, Phil Palmer e Roberto Federico.

La consegna avverrà in un’occasione davvero particolare: a esibirsi in concerto sarà Giuseppe Anastasi con la sua band; il cantautore è di origini campobellesi e ha firmato, tra gli altri, i brani di successo di Arisa.

Per Anastasi sarà una grande sorpresa potere avere sul palco Maurizio Filardo, col quale hanno condiviso, in più edizioni, il palco del teatro Ariston di Sanremo per il Festival della canzone italiana. Maurizio Filardo è originario di Castelvetrano ed è uno dei principali direttori d’orchestra del Festival di Sanremo. Filardo è stato anche direttore musicale dello show di Panariello, Conti e Pieraccioni.

Roberto Federico, docente di musica, è originario di Campobello di Mazara ma vive a Merano ed è direttore della Merano/Meran Pop Symphony Orchestra.

Phil Palmer, invece, da anni sceglie la frazione di Tre Fontane per le sue vacanze estive. Il musicista inglese, nel 1991, ha preso parte al tour dei Dire Straits e ha suonato anche con Eros Ramazzotti e Renato Zero.

Biglietto d’ingresso 5 euro. Prenotazioni: 3715271759.