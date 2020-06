Acquistare foto per arricchire il proprio archivio fotografico. La Regione Sicilia – tramite l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – pensa a rilanciare e promuovere le bellezze dell’isola e, a tal fine, vuole acquistare i diritti d’autore delle immagini raffiguranti la Sicilia. Ecco perchè ha pubblicato un bando al quale possono partecipare fotografi professionisti ma anche semplici appassionati.

Per partecipare all’iniziativa si dovrà compilare un dichiarazione di cessione dei diritti d’autore che dovrà essere inviata tramite email insieme alle foto, rispettando i requisiti di risoluzione richiesti nel bando. In allegato si potranno inserire un massimo di 3 fotografie per ogni partecipante e l’invio della documentazione dovrà avvenire entro il 25 giugno. Se la Regione riterrà idonea la foto, verrà corrisposta la somma di 30 euro a scatto.

Le immagini richieste dovranno rappresentare la Sicilia nei suoi più diversi aspetti caratteristici: monumenti, cultura, arte, tradizioni popolari, eventi, enogastronomia eccetera. Tuttavia, le immagini che riceveranno maggiori possibilità, saranno quelle inerenti a contesti o luoghi meno conosciuti che serviranno, appunto, a far scoprire il territorio.

