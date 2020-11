Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per i voucher del Mise relativi all’acquisto di un tablet o Pc e di servizi di connettività in banda ultra-larga a favore delle famiglie siciliane con basso reddito, finanziati con anche con risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana.

«In questo periodo di emergenza Covid – dichiara il vicepresidente e assessore per l’Economia, Gaetano Armao – ogni famiglia siciliana si è confrontata con esigenze, accresciute in termini di dotazione informatica e connettività internet, per soddisfare le nuove necessità dettate dal lavoro agile e dalla didattica a distanza. Il “Piano voucher” offre un contributo alle famiglie con basso reddito Isee per l’acquisto di un tablet o Pc di ultima generazione e di una linea internet domestica a banda ultra-larga con cui affrontare meglio le sopravvenute necessità».

Previsto un contributo massimo di 500 euro, alle famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro, che potrà essere richiesto tramite qualsiasi canale di vendita reso disponibile dagli operatori accreditati dal Mise. Il contributo, erogato sotto forma di rimborso previa verifica della regolarità dell’attivazione, sarà attivo fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ogni regione.

«La banda ultra-larga – aggiunge Armao – è ampiamente presente e fruibile in tutta la Sicilia. Già l’anno scorso l’I-com broadband index dell’Istituto per la competitività, certificava una copertura in Banda ultra-larga del territorio siciliano al 90 per cento della superficie cablabile. Un risultato ottenuto grazie alla strategia digitale attuata dal governo Musumeci che ha portato l’Agenda digitale siciliana a essere oggi la seconda a livello europeo per dimensioni».