Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia, aggiornati alle ore 17:00 di oggi (lunedì 9 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 54 i pazienti, di cui 19 ricoverati (uno in terapia intensiva per precauzione), 34 in isolamento domiciliare e uno guarito, come già comunicato ieri: #Agrigento, 11; #Catania, 27; #Enna, 1; #Messina, 2; #Palermo, 10; #Ragusa, 1; #Siracusa, 2.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.