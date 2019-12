Dopo la presentazione al TTG di Rimini in Ottobre, Sicanium, ta cuntu jucannu, il gioco da tavolo della Sicilia, arriva a Castalvetrano per una serata ludica allo “Spazio Retrò”

Sicanium, ta cuntu jucannu, ideato e creato dalla società siculo-lucana iInformatica s.r.l.s., mira alla riscoperta e alla valorizzazione delle eccellenze sicule. Da Segesta a Falcone e Borsellino, da Pippo Baudo al Vino Marsala, dalla Scala dei Turchi a Pirandello, Sicanium pone l’accento sulla territorialità siciliana.

In questo evento, Sicanium sarà accompagnato da due eccellenze siciliane per una serata tutta sicula. Parteciperanno all’evento, infatti, anche Sicily GiftBox di Rosa Donato, per un’esperienza sensoriale che permetterà di immegerci in un’atmosfera deliziosamente sicula, e Giacomo Moceri, ideatore e curatore della Pagina Instagram “Siciliansays” che con arguzia, intelligenza e tanta allegria ci fa scoprire detti e modi di dire siciliani con l’intento di una internazionalità unica e sconvolgente.

Prenota subito il tuo tavolo da Gioco chiamando il 3713556098, allo “Spazio Retrò-Food&Drink” Lunedi 30 Dicembre alle ore 18.30. Sicanium vi aspetta in tanti!”