vuole vendere l’ex caserma della Guardia di Finanza, in piazza Favoroso nella frazione di Tre Fontane. Il bando per la vendita è stato pubblicato sul sito del Comune con tutte le informazioni necessarie e gli allegati. La base d’asta è di 250 mila euro e chi vorrà acquistarlo può presentare le offerte in aumento sul prezzo di base. Termine ultimo per presentare le offerte è il 22 marzo. L’immobile è in disuso da anni ma è in buono stato: ha una superficie di 165 metri quadri più 262 metri quadri di area libera esterna che si affaccia sulla torre saracena. L’Ufficio del Segretario comunale è a disposizione per chi volesse visitare il bene. Basta chiamare allo 0924933202.