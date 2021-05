Oggi si ritorna a parlare di Fibromialgia, patologia cronica e invalidante, con l’Associazione Nazionale Libellula Libera, il suo Presidente Francesco Piccerillo e la nostra concittadina, Bia Cusumano, referente regionale Sicilia dell’Associazione, attraverso l’ormai consueto appuntamento mensile del format: “Fibromialgia : Diamo voce al dolore”.

L’incontro si svolgerà in modalità streaming sulla pagina fb dell’Associazione Libellula Libera alle ore 17.30 e avrà come ospiti specialisti reumatologi che tratteranno un tema delicato, come la difficoltà dell’approccio del reumatologo nella diagnosi e nella auto- gestione della terapia farmacologica nella Sindrome fibromialgica. Presenterà l’incontro la giornalista Caterina Lenti, referente regionale Puglia dell’Associazione Libellula Libera.

In questo mese così importante per la Sindrome Fibromialgica proprio perché il 12 maggio si è celebrata la giornata Mondiale della Fibromialgia, vi invitiamo a non mancare e a seguire questo importante momento di incontro-confronto su una patologia cronica ancora purtroppo non riconosciuta ma invalidante, cronica e severa che colpisce milioni di italiani in maniera subdola e invisibile. La nostra concittadina Bia Cusumano che di recente ha pubblicato una piccola silloge poetica dal titolo : “Come La voce al Canto” devolverà l’intero ricavato dell’acquisto di ogni singolo libro all’Associazione Nazionale Libellula Libera per la ricerca, sensibilizzazione e conoscenza della Sindrome Fibromialgica. Il testo è disponibile presso tutte le librerie del territorio nazionale e a Castelvetrano presso la Mondadori.