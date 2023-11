Ancora una volta quest’anno l’I.C. Lombardo Radice Pappalardo ha aderito al progetto dell’EU e portato avanti attività diverse nella settimana europea del CodeWeek, la campagna promossa dalla Commissione Europea di diffusione del pensiero computazionale, inteso come strumento di crescita individuale e collettiva. L’Europe codeweek incrementa l’organizzazione di eventi che offrano l’opportunità di svolgere semplici attività di coding, con o senza computer, avvalendosi delle tante risorse disponibili online e delle attività proposte dai siti di riferimento: codeweek.it, programmailfuturo.it., ecc. e l’istituto ha colto tale proposta con l’intento di coinvolgere dai più piccoli della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a quelli della Secondaria di primo grado per un giusto approccio alle discipline STEAM.

La scuola dell’infanzia del plesso Lombardo Radice si è cimentata in percorsi divertenti ma che danno l’avvio al pensiero computazionale; le classi prime sezioni A, B, C del plesso Verga hanno realizzato un percorso su scacchiera Cody Roby, mentre le classi quarta A e B dello stesso Plesso hanno lavorato sulla piattaforma programmailfuturo.it.

I docenti della scuola secondaria di primo grado hanno sfruttato la piattaforma code.org sia attraverso attività di programmazione con robottini della Lego che con il programma Scratch, coinvolgendo le discipline di Italiano, Matematica, Tecnologia, Inglese e Geografia, perché la competenza digitale, vero obiettivo delle attività di coding, si attua nella trasversalità del sapere.

L’iniziativa mira a portare la codifica e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente. Mentre ci sono due settimane riservate che sono specificamente designate come settimana di codice, è importante ricordare che CodeWeek è un’iniziativa che viene sostenuta e realizzata tutto l’anno, con una quantità di attività che possono essere svolte in qualsiasi momento dell’anno scolastico.

AUTORE. Comunicato Stampa