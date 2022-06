ASCOLTA L'ARTICOLO

L’arredo urbano a Castelvetrano, Marinella di Selinunte e Triscina verrà rinnovato, grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi in infrastrutture sociali. Si tratta di lavori per un importo a base d’asta di 37.205,46 euro, per il quale gli Uffici comunali stanno completando l’iter per l’affidamento. L’intervento verrà effettuato nelle aree verdi e negli spazi aperti già presenti a Castelvetrano e nelle due frazioni, che sono già arredate con panchine, cestini porta rifiuti, giochi per bambini. Arredo urbano, però, che più volte è stato preso di mira da vandali e che ora necessita di essere sostituito. I lavori riguarderanno nello specifico aree presenti in viale Roma, Parco delle Rimembranze, piazza Matteotti, via Vittorio Emanuele, piazza Nino Bixio, via Garibaldi, piazza Regina Margherita, piazza Dante. A Selinunte in piazza Stesicoro, via Persefone, piazza Empedocle, via del Cantone, via della Cittadella, tratto di via Caboto, di via Marco Polo, via Palinuro, via Pitagora, via Pindaro. A Triscina, infine, si interverranno in viale del Mediterraneo, via 6 e strada provinciale 81.

AUTORE. Redazione