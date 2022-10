ASCOLTA L'ARTICOLO

Un camion betoniera, per cause che sono in corso di accertamento, si è ribaltato sulla strada statale 115 Mazara del Vallo-Campobello di Mazara, mentre percorreva la statale in direzione di Mazara. L’autista, P.G., 44 anni, originario di Castelvetrano, è uscito illeso dal mezzo ma è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano per controlli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e la Polizia municipale di Campobello di Mazara per i rilievi del sinistro.

Redazione