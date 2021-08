Il Giardino di Pensiero Contemporaneo, sede dell’Associazione Selinunte Cunta e Canta mercoledì 18 agosto 2021 alle ore 21 organizza la presentazione del libro Tetralogia del dissenno di Rino Marino per i tipi di Editoria & Spettacolo. Con l’autore dialogheranno Nino Cangemi, Antonino Contiliano, Fabrizio Ferracane. Il libro è curato da Vincenza Di Vita, con la prefazione di Luigi Lo Cascio e un contributo di Giusi Arimatea. Dichiara Luigi Lo Cascio: «La mia impressione è che Rino Marino introduca, al di là di Beckett, con un gesto che è insieme di superamento e di riedizione dell’antico, l’esperienza di conoscenza, di meditazione, di sapienza, del teatro migliore e più alto, a partire dalla tragedia greca per arrivare almeno a Pirandello e Bernhard, passando ovviamente per Shakespeare».

Il libro è disponibile al link https://www.editoriaespettacolo.com/prodotto/tetralogia-del-dissenno/