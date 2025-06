Il 26 giugno alle 16,30, presso l’Archivio Storico Comunale di Palermo sarà presentato il libro “Introspezione – Riflessioni dell’anima – 15 opere per un ritratto” di Castrenze Ezio Fiorenza. Edito dal Circolo Fotografico Sannita, l’opera, realizzata in memoria di Eliana Calandra, unisce immagini e parole in un percorso di ricerca interiore. Un libro silenzioso ma potente, che invita il lettore a rallentare, osservare, ascoltare e riscoprirsi. Il libro che è in vendita su Amazon e in tutte le librerie sarà presentato a Castelvetrano presso la Chiesa di San Domenica il prossimo 27 giugno alle ore 16:30.

Le fotografie – intense, evocative, essenziali – dialogano con testi brevi, creando uno spazio sospeso tra realtà e pensiero, tra visione e meditazione. L’opera non cerca di imporsi, ma si insinua con delicatezza, quasi in punta di piedi, dentro chi guarda. E proprio in questo risiede la sua forza: non spiega, non impone, ma accompagna chi è disposto a fermarsi e sentire. Protagonista delle immagini è l’infermiere Vito Barruzzo.

Con un’estetica precisa, un’impaginazione ariosa e un formato quadrato che valorizza l’immagine, Introspezione è anche arricchito da contributi critici (Mutti, Fiorenza, Guggiardo, Atria) che ne approfondiscono il senso, senza appesantirlo. Un libro per chi ama l’arte visiva, la riflessione interiore e i percorsi di consapevolezza.

Sponsor per la promozione del volume sono MC STONE Italia, HERMES Diagnostica per Immagini, GESAN Production, Francesco Ciravolo e Francesca Greco del Family Banker Office di Banca Mediolanum.

AUTORE. Redazione