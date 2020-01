L’Associazione Officina Tour Project, l’Associazione Me.R.I.D.I.E.S.- Meeting, Researches, and Initiatives for the Development of Identitary Environments and Societal system in collaborazione con il Comune di Castelvetrano-Selinunte e l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Virgilio Titone” di Castelvetrano invitano tutti gli interessati a partecipare alla Presentazione del Progetto SIMPOSIO, che si terrà Sabato, 25 gennaio 2020, ore 11:00 presso la Sala multimediale del Museo Civico di Castelvetrano.

Durante l’incontro saranno illustrate le finalità del Progetto SIMPOSIO e saranno presentati i programmi, i calendari e i docenti formatori dei due Laboratori: “Narrazione, modellazione e stampa 3D al Museo” e “A banchetto con i Greci”.

Una parte dell’incontro sarà dedicata al confronto diretto con i partecipanti a cui saranno fornite tutte le informazioni utili.

Inoltre, sarà data la possibilità a chi non lo avesse ancora fatto di candidarsi alla partecipazione del laboratorio “Narrazione, modellazione e stampa 3D al Museo” tramite la compilazione del modello apposito.

L’evento sarà anche l’occasione per visitare la mostra “Dialogo tra disegni e fotografie a Selinunte”, il percorso tattile dei modelli 3D e lo spazio laboratoriale di stampa 3D allestiti presso la Sala multimediale. L’incontro si concluderà entro le ore 13:00.

Per tutte le informazioni e i chiarimenti consultare: il sito web https://www.progettosimposio.eu/ la pagina facebook https://www.facebook.com/progettosimposio

scrivere all’indirizzo ass.officinatour@gmail.com telefonare al numero 3402547834