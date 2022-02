Chi è fedele alla tradizione si inginocchia davanti la donna amata e, dopo aver tirato fuori un anello, pronuncia la domanda di rito: “Mi vuoi sposare?”. Il castelvetranese Leo Di Martino, molto conosciuto per l’attività di vocalist nei locali del territorio, pur rimanendo fedele al “rito” ha stupito la donna amata con una indimenticabile dichiarazione d’amore a 10.000 metri d’altezza, durante un volo Ryanair. La sorpreso di Leo ha mandato in delirio, oltre alla promessa sposa, la giovane Alessia Salluzzo, anche i passeggeri del volo di ieri pomeriggio diretto da Palermo a Bari. Con la complicità degli assistenti di volo il fatidico “sì” è stato chiesto dall’altoparlante usato per le comunicazioni ai passeggeri.

“Ringrazio Dio per aver messo te sulla mia strada – ha scritto poi, Alessia sui social – che sei l’Uomo che ogni donna dovrebbe avere al proprio fianco! Te, che sei il mio essere speciale, sempre pronto a sostenermi e supportarmi! Te, che mi riempi le giornate di amore, felicità, spensieratezza e sorprese come quella di ieri. In pochi fanno una proposta di matrimonio ad alta quota, e così facendo, per l’ennesima volta ho capito di quanto tu sia raro e di quanto io sia fortunata ad averti come compagno nel nostro lungo viaggio che è la vita! Al mio futuro marito!”

AUTORE. Redazione