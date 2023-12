Nel corso di una assemblea degli aderenti, lo scorso 27 Novembre, l’assemblea di Castelvetrano Rinasce ha espresso il direttivo del movimento. Esso risulta composto da Francesco Saverio Calcara, presidente; Paolo Calcara, vice presidente; Lina Stabile, segretaria; Marco Culoma, tesoriere; Antonino Centonze, Andrea Taddeo, Alessia Scillieri e Francesco Ferreri. Oltre al direttivo, si è insediato il Comitato di Garanzia composto da Giovanni Lentini, Leonardo Tilotta, Maria Josè Marrone, Giuseppe Taddeo, Francesca Lo Coco . “Castelvetrano Rinasce, dichiara il Presidente, è un movimento aperto a cittadini, forze civiche e politiche che amano Castelvetrano e credono nella rinascita della città, oggi in decadimento sia culturale che sociale”. Il prossimo 20 dicembre, alle ore 18, Castelvetrano Rinasce ha il piacere di invitare amici e simpatizzanti a uno scambio di auguri presso la propria sede, ex Olivetti, gentilmente messa a disposizione dal signor Poma, sita nella Via Virgilio Titone.

AUTORE. Redazione