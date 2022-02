ASCOLTA L'ARTICOLO

Sabato 19 febbraio 2022 si è ufficialmente costituito il Club Inner Wheel Selinunte – Cave di Cusa. Il Club nasce da una intensa passione nei confronti degli ideali Inner che hanno accomunato le socie sin dal primo momento che si sono incontrate: unione tra donne che portano con loro tenacia, forte senso di unione e di amicizia.

La Presidente del neo-club, Nina Pantaleo di Maria, entusiasta di questo nuovo inizio ha coinvolto tutte le amiche socie, rendendole attive e propositive.

Le Socie Fondatrici, molto motivate, sono diciotto: Anna Maria Li Causi (Vice Presidente), Samantha Morselli (Segretaria), Tommasa Mangiaracina (Tesoriera), Esther Clemente (Referente Internet)

E le consigliere: Filomena Indelicato, Mariangela Accardo, Giusy Stallone, Ornelia Laura Firreri, Agata Fontana, Rosalba Valenti, Rosa Accardo, Caterina Accardo, Valentina Stallone, Lea Tamburello, Maria Concetta Leone, Antonella D’Angelo, Rosaria Gagliano

Cariche di grande entusiasmo, hanno accettato sin da subito di associarsi per aprirsi a nuove amicizie per realizzare insieme qualcosa di utile per la nostra collettività, condividendo e sostenendo gli obiettivi dell’International Inner Wheel.

L’emozionante cerimonia di consegna della Charter, tenutasi presso Il Baglio Trinità di Castelvetrano, è stata presieduta dalla Governatrice del Distretto Laura Assennato Leto, con interventi della Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani Grignani, della Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi, della Segretaria Distrettuale Mariarita Pillitteri e della Charmain all’Espansione Mara Tocco.

Presenti anche la Past President Nazionale Angela Farina, l’Editor Maria Mancuso Guarneri e le vicegovernatrici del distretto, Lucia Di Paola e Adriana Tranchida. Sono state invitate per l’occasione anche le autorità civili e religiose, Don Giuseppe Undari, Arciprete di Castelvetrano e i sindaci di Campobello e Castelvetrano, Giuseppe Castiglione ed Enzo Alfano. Un ringraziamento particolare va fatto al Dott. Giacomo Buffa, Presidente del Rotary Castelvetrano-Valle del Belice che ha contribuito alla costituzione del Club.

Selinunte e Cave di Cusa meritavano un Club come l’Inner Wheel! Sarà un ulteriore modo per poter far conoscere questi magnifici luoghi, intrisi di storia e straordinari paesaggi naturali.

AUTORE. Redazione