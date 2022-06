ASCOLTA L'ARTICOLO

Presso l’Istituto “G.B. Ferrigno – V. Accardi” di Castelvetrano si è concluso il progetto di robotica rivolto ai ragazzi della classe 2a corso AFM. Gli studenti hanno avuto la possibilità di imparare a programmare le app per sistemi mobili e per il robot “Lego Ev3” ma anche a progettare e realizzare stampe 3D. Tra le app più interessanti, frutto della inventiva degli studenti, il gioco del “dado parlante” in più lingue, il gioco “Indovina il numero”, il gioco del ping-pong, il ricettario parlante, alcune app quiz su argomenti di studio, un gioco simile a minecraft. Durante le attività gli allievi hanno realizzato anche vari progetti di stampa 3D quali portachiavi, portapenne, targhe e ciondoli. Gli studenti sono stati seguiti dalla docente Maria Vincenza Lalicata e da Orazio Sciuto per le stampe 3D.

AUTORE. Redazione