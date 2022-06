ASCOLTA L'ARTICOLO

Un percorso davvero stimolante che ha visto protagonisti tutti gli alunni della scuola. Referenti, Fara Saluto e Adriana D’incerto, rispettivamente docente e tutor del progetto. Un percorso che si è rivelato stimolante e perfettamente rispondente alle esigenze dei destinatari, bambini che hanno maturato competenze attraverso l’esplorazione di itinerari ancora poco conosciuti. Consapevolezza, espressione culturale contemporanea anche attraverso la sua riproducibilità ed interpretazione in chiave creativa: questo l’obiettivo primario. Durante gli incontri i bimbi si sono cimentati nella realizzazione di opere originali, reinterpretando i grandi capolavori, attualizzandoli e aggiungendo ciò che solo i bimbi sanno dare :la freschezza e la spontaneità delle creazioni. La metodologia utilizzata ha favorito un rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente. I diversi laboratori hanno fornito gli strumenti per poter leggere ed interpretare le opere contemporanee, offrendo anche la possibilità di riprodurle in modo originale utilizzando tecniche e strumenti digitali. Tramite l’uso della LIM è stato svolto un lavoro su Picasso utilizzando la narrazione e successivamente la sperimentazione della tecnica tipica dell’artista. I bimbi, attraverso l’espressione grafica, hanno manifestato le proprie emozioni sviluppando nello stesso tempo abilità oculo manuali.

A ciuscuno il suo colore!

Ogni alunno è stato libero di scegliere il proprio colore dell’arcobaleno, associato a sfumature armoniose ed emozionali. Ciò ha permesso un’introduzione graduale, sia fisica che emozionale, al percorso. Il risultato è stato bellissimo …farfalle di carta e papaveri rossi…effetti tridimensionali, mosaici e soprattutto tanto materiale da riciclo! Creazioni con avanzi di fallegnameria, ciottoli trasformati in animaletti, tutto all’insegna del rispetto per l’ambiente. Il dirigente scolastico prof.ssa Anna Vania Stallone si è complimentata con i referenti del progetto che hanno messo in gioco tutte le loro risorse animate da creatività e competenze, e con tutti gli alunni che con il loro entusiasmo sono stati i veri protagonisti!

I.C. Capuana Pardo – Tiziana Seidita

AUTORE. Redazione