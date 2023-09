ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è appena concluso il 42mo Handicamp organizzato dal Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice con la collaborazione del Rotaract Club e dell’Interact Club, con il sostegno del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta nella persona del Governatore Goffredo Vaccaro. Al campo le esperienze sono state vissute all’unisono da un gruppo eterogeneo di più di 50 persone e ciò ha rappresentato un’unica occasione di crescita umana e morale, scevra da egoismi, inimicizie, invidie, solitudine e discriminazione!

Le attività ludiche, hanno spaziato in ogni genere: realizzazioni artigianali, preparazione di deliziosi manicaretti, laboratorio di pittura, trasferta a mare con i rudimenti dell’attività di vela, attività sportiva in piscina, musica, canti, danze e recitazione. Grande la soddisfazione per la buona riuscita del campo espressa da Chiara R. Cirrincione Presidente della Commissione Handicamp ed Inclusione: “L’attività dell’Handicamp non si è esaurita con la conclusione di questo campo ma continuerà durante tutto l’arco dell’anno con l’organizzare di eventi analoghi, di varia natura, per “Servire al di sopra di ogni interesse personale” come trasmesso dal fondatore del Rotary, Paul P. Harris nei primi anni del ‘900”.

AUTORE. Redazione