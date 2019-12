Cinque minuti per augurare buon Natale ai propri concittadini. Ma anche l’occasione per raccontare quale futuro si dovranno aspettare i castelvetranesi nell’anno che verrà: il 2020. Per il neo sindaco Enzo Alfano è il primo Natale con la fascia tricolore. E – tramite le telecamere di CastelvetranoSelinunte.it – ha scelto di fare gli auguri a tutti i castelvetranesi. «Si è accesa una fiaccola di speranza che non possiamo lasciare spegnere – dice Alfano – dobbiamo tutti insieme alimentarla. Oggi presentiamo una città più pulita ma è necessario fare di più per renderla ulteriormente decorosa».

Il sindaco parla anche del porto di Marinella di Selinunte e dei progetti che la Giunta vorrà portare avanti: la riqualificazione della piazza di Triscina, riaprire l’ingresso lato ovest del Parco archeologico, rifare la pedana in legno allo Scaro di Selinunte. «Sono tanti i segni d’affetto e di generosità che riceviamo – dice ancora Alfano – noi siamo fiduciosi in una ripresa che verrà».