Quello successo stamattina è stato considerato un «evento eccezionale». L’ennesimo, purtroppo, degli ultimi anni. Una tromba d’aria che ha tenuto col fiato sospeso tutti e poi una grandinata davvero straordinaria, soprattutto per le dimensioni dei chicchi di grandine. Il temporale che si è abbattuto stamattina su Castelvetrano, Partanna e Menfi ha fatto notevoli danni alle colture ma anche ad alcune autovetture che erano parcheggiate.

Alla redazione di CastelvetranoSelinunte.it sono arrivate numerose foto e contributi video che testimoniano la potenza della grandine e, soprattutto, la dimensione dei chicchi caduti. Le foto parlano chiaro: in alcuni casi i chicchi di grandine sono stati grandi quasi quanto un uovo. In altri casi la dimensione dei chicchi è stata la stessa di una moneta da due euro. Lesionato il parabrezza di un’auto a Triscina di Selinunte e danneggiate parecchie autovetture in sosta presso l’autosalone “Doctor Car” in Viale dei Templi. “E’ stato davvero impressionante – racconta il titolare – Abbiamo tentato di spostare alcune auto ma i chicchi di grandine erano davvero enormi e molto pericolosi. Quasi tutte le auto hanno subito danni alla carrozzeria”.

AUTORE. Redazione