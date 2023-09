ASCOLTA L'ARTICOLO

Francesca Barbiera, 46 anni, docente, è stata nominata assessore dal sindaco di Gibellina Salvatore Sutera. La Barbiera prende il posto di Daniela Pirrello che si è dimessa la scorsa settimana, presentando al sindaco una lunga lettera. Francesca Barbiera alle ultime amministrative è stata eletta consigliere comunale. Si completa così nuovamente la Giunta municipale, formata dagli assessori Antonio Ferro, Matteo Fontana e Salvatore Balsamo. Ora in Giunta anche Francesca Barbiera. Sulle dimissioni del vice sindaco Pirrello, il sindaco ha tenuto a chiarire: «Sono molto dispiaciuto per questa scelta autonoma fatta dalla Pirrello, e sulla quale non faccio valutazioni. Ringrazio comunque per l’impegno e per il lavoro svolto l’assessore. Noi continueremo a lavorare, come sempre abbiamo fatto, nell’interesse della città».

AUTORE. Redazione