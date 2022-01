ASCOLTA L'ARTICOLO

Ogni anno noi di CastelvetranoSelinunte.it abbiamo atteso con gioia il primo nato del nuovo anno presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano e così darne notizia. Ma col 2022 abbiamo dovuto rinunciarci, perchè, al momento, presso il nosocomio di Castelvetrano non si nasce (il punto nascita è chiuso per mancanza di medici). Così, in attesa che si torni a nascere a Castelvetrano, il primo nato del 2022 in provincia di Trapani si è registrato presso l’ospedale del capoluogo.

Si chiama Salvatore ed è venuto al mondo alle 00.49 nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani diretto da Laura Giambanco. Il piccolo, che pesa kg 3.550, sta bene ed è il primogenito di una giovane coppia di Alcamo. Ha prestato assistenza l’equipe composta dalla ginecologa Giuseppina Bianco, la neonatologa Francesca Corso e le ostetriche Francesca Cascarano e Antonella Vespa.

AUTORE. Redazione