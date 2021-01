Si chiama Nicolò e pesa 2,870 kg il primo bambino nato del 2021 presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. A metterlo alla luce è stata la mamma Valentina Cagniucci, 39 anni, abitante nel Marsalese, al termine di un parto cesareo che ha visto impegnata l’equipe medica coi ginecologi Cataldo Anzalone e Giusy Mezzapelle, l’ostetrica Enza Titone, l’infermiere Rosario Gambino, l’anestesista Gisella Rizzo, Sia il bambino che la mamma stanno bene. Per la prima nascita dell’anno in reparto si è registrata aria di festa, mentre sono attese per le prossime ore le nascite di altri due bambini. Lo scorso anno presso l’ospedale di Castelvetrano sono stati registrati quasi 400 parti.