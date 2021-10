Sara Messina Denaro e Mario Cecinati hanno finalmente coronato il sogno di una vita, salire sulla posizione più alta del podio ai Campionati del Mondo WDSF 10 danze. Competizione che include i balli Standard e Latini, premiando la coppia più completa. Un traguardo che inseguono da parecchi anni. Dopo aver girato il mondo e ottenuto per due volte la medaglia d’argento, l’oro è arrivato ieri sera in Sardegna, durante il Sardinia Dance Week. Esibizione e premiazione sono stati trasmessi in diretta mondiale su EUROSPORT. Quattro giorni ritmati di puro spettacolo, con i migliori ballerini della World Dance Sport Federation provenienti da oltre 30 Nazioni. Uno speciale video verrà distribuito su Discovery+ e trasmesso in onda in 54 Paesi del canale sportivo paneuropeo

Tantissima la gioia di parenti, amici e tutti gli alunni della loro scuola di ballo, la Dancing for a Dream di Castelvetrano. Per la festa bisogna però ancora attendere qualche giorno. I due atleti, tesserati della Federazione Italiana Danza Sportiva, sono già in viaggio per la Germania. Devono gareggiare e rappresentare l’italia al Campionato del Mondo Professionisti Latini che si svolgerà sabato al Tanzsport di Lipsia.

AUTORE. Redazione