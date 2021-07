Domani, domenica 25 luglio, si alza idealmente il sipario sulla quarta edizione del «Sikano fest», la rassegna organizzata dal Comune di Santa Ninfa con il supporto di vari enti, tra i quali la Rete museale e naturale belicina e la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa». Quest’anno il programma viene sperimentalmente “spalmato” in più settimane, ma la kermesse mantiene il suo ambizioso proposito: ricercare le origini dell’identità di un territorio ricco di storia, diversificando e qualificando l’offerta culturale, rispondendo alle esigenze di un turismo moderno, di qualità e sostenibile, valorizzando le risorse naturalistiche, i beni pre-protostorici e antropologici.

«Sicilia: partenze, approdi, ripartenze» è il tema di questa quarta edizione. Ad ospitare gli appuntamenti è sempre il castello di Rampinzeri, il secentesco baglio restaurato, di proprietà del Comune, che dalla sommità di una collina domina la verdeggiante vallata sottostante, nel “cuore” della Valle del Belice.

Si apre alle 18, con le visite guidate al centro «Esplora-Ambiente» e al museo della preistoria. Alle 18,30 la presentazione del libro di Marco Bagarella «I vendemmiatori» (in allegato la locandina). Dialogheranno con l’autore, il giornalista Vincenzo Di Stefano (che modererà l’incontro), Silvio Spisso e Filippo Triolo. A seguire, «Calici d’autore», degustazione di vini del territorio. Alle 21, «Escursione al lume di luna», a cura del personale della riserva naturale.

Per informazioni e visite guidate si può chiamare il Comune di Santa Ninfa (0924.992202), la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa» (329.8620473), il museo della preistoria (349.4034740) o il museo dell’emigrazione (348.7986719).