Chi sono i bambini con ADHD e DSA? Qual è l’origine dei loro problemi? Come aiutarli in famiglia e includerli positivamente in classe? A queste e altre domande ha risposto Sanzeri, spiegando che con le loro manifestazioni questi alunni chiedono aiuto. Sanzeri ha pure dimostrato che, sul piano teorico e pratico, non esistono bambini sbagliati, mentre spesso lo sono i metodi, gli approcci e le convinzioni degli adulti. «L’apprendimento è un diritto e ciascun alunno deve avere la possibilità di percorrere la strada migliore per arrivare all’obiettivo. Le difficoltà sono solo delle sfide da raccogliere per progredire nel cammino dell’istruzione – ha detto il dirigente scolastico – su questi ideali bisogna riflettere abbandonando tutto ciò che è legato a vecchi concetti d’unicità d’apprendimento per ricomporre un quadro, sempre dinamico nella ricerca del miglioramento».