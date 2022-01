ASCOLTA L'ARTICOLO

Quest’anno alla Fattoria Vitattiva – CRESM ha attivato un progetto di Servizio Civile che consentirà l’inserimento di 2 giovani per attività sia di gestione agricola che per la gestione e promozione di laboratori rivolti a soggetti diversamente abili. Il progetto nasce grazie alla collaborazione con Confcooperative Sicilia e si chiama “Germogli”. Per qualunque informazione contattateci la mattina al CRESM 0924-69000. Scadenza il 26 Gennaio 2022. Affrettatevi!

https://www.serviziocivile.coop/Progetti/ArtMID/586/ArticleID/2883/preview/true/Progetto-GERMOGLI-codice-PTCSU0024021013312NXTX?fbclid=IwAR1OUd276a7JpijpzJlagjKvKL3ZnyKpRLzSeruwCycgCbeNzo7vVoxupS0

AUTORE. Redazione