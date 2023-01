ASCOLTA L'ARTICOLO

A distanza di vent’anni dalla nascita della prima comunità alloggio per minori IL Gabbiano, continua l’esperienza formativa per sei giovani (tre su Castelvetrano e 3 su Santa Ninfa) che vogliono sperimentarsi in un percorso di vita, utile per gli altri ma anche per se stessi. Sei giovani volontari dopo un periodo di formazione, orientamento e osservazione partecipata, effettueranno degli interventi in stretta relazione con i minori, gli educatori e l’équipe multidisciplinare delle comunità alloggio.

Per partecipare al progetto di servizio civile universale C.AM.IN.A (comunità amiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza), promosso da LEGACOOP e dalla cooperativa sociale TALENTI di Castelvetrano, i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (non compiuti), devono possedere uno SPID, non aver prestato servizio civile o averlo interrotto, non avere riportato condanne, essere cittadino italiano o con regolare permesso di soggiorno, non appartenere alle forze armate.

La scadenza è prevista per il 10 febbraio 2023 ore 14.

Quest’anno il progetto prevede una riserva posti anche per i giovani GMO (giovani con minori opportunità) nello specifico con ISEE inferiore ai 15.000 € e da allegare alla documentazione.

Per info e contatti:

email:

AUTORE. Redazione