Sono 5 i giovani di Castelvetrano (Francesca Salvaggio, Giuseppe Rallo, Aurora Briganò, Chiara Ingrasciotta e Rosanna Orlando) che hanno avviato la loro collaborazione con la Pro Loco Selinunte nell’ambito del progetto di Servizio civile universale. Per 12 mesi i giovani collaboreranno per tutte le iniziative socio culturali e turistiche dell’Associazione. Primo passo d’avvio della collaborazione tra i giovani e la Pro Loco è stato l’incontro con i rappresentanti del Comune, voluto dal presidente Enzo Filardo. I 5 giovani hanno incontrato il presidente del consiglio comunale Patrick Cirrincione, l’assessore al turismo Giusy Cavarretta e il consigliere comunale Monica Di Bella.

La Pro Loco Selinunte, per la stagione estiva, ha anche allestito in questi giorni un proprio punto di informazioni ed accoglienza turistica, grazie all’impegno dei propri soci presso la sede dell’associazione, in piazza Umberto I, 7 a Castelvetrano. È attivo anche un numero di telefono per informazioni: 3335093199.

AUTORE. Redazione