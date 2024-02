Dallo scorso 5 novembre non si hanno notizie di Sergio Leone, 42 anni, originario di Castelvetrano. L’uomo da diversi anni viveva a Francoforte, in Germania. E’ scomparso da Darmstadt, una località vicino Francoforte. Non ha i farmaci necessari per la sua terapia e potrebbe trovarsi in difficoltà.

Segni particolari:tatuaggio sulla spalla sinistra con stemma di famiglia, sullo stesso lato tatuaggio con i nomi “Gaia e Sofia”. Sul braccio sinistro sopra il gomito, tatuaggio con scritta “acquirit eundo vires” e data “12.06.1981”. Su avambraccio destro tatuaggio con scritta “Chanel” e sulla base della nuca tatuaggio di un disegno e dell’anno “1954”

Sui social l’annuncio della madre, Annamaria Di Bella: “Sergio…amore mio, ma dove sei??!!”. Per trovare il giovane l’annuncio è stato pubblicato anche sul sito web del noto programma “Chi l’ha Visto?”

AUTORE. Redazione