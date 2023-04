ASCOLTA L'ARTICOLO

Una serata di notevole respiro culturale quella che ha avuto luogo in San Domenico a Castelvetrano venerdì 31 marzo scorso. Era in programma la presentazione di “Sciara. Prima c’agghiorna” (Navarra editore), ultimo scritto di Luana Rondinelli. La sola presenza di Luana era di per sé garanzia della realizzazione e proposta di un momento di pervicace riflessione su temi civili di straordinaria portata: la lotta delle donne contro ogni violenza, la ribellione alla mafia, i diritti dei lavoratori. Attrice, drammaturga, regista, formatasi alla scuola di teatro di Michele Perriera, fondatrice della compagnia Accura Teatro, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, Luana Rondinelli è artista e scrittrice mai banale, mai ridondante, capace con la forza della sua parola e della sua recitazione di arrivare ai cuori e alle menti dei suoi lettori-spettatori. E così è stato anche nella serata di San Domenico, organizzata nell’ambito della Galleria Letteraria “Verità di Donna”, curata e coordinata da Rosario M. Atria, presidente della Società Dante Alighieri Castelvetrano.

Una rassegna tutta al femminile che persegue l’obiettivo della valorizzazione di scritture narrative, poetiche, saggistiche, teatrali contemporanee, con l’idea di accogliere storie e ascoltare voci capaci di provocare al pensiero critico, laterale, divergente.

“Una donna. Una madre. Una terra. Una voce. Un cuore”. In queste cinque parole, sottolinea Giovanni Carta, nella nota acclusa al volume che si è presentato, si condensa il senso di “Sciara. Prima c’agghiorna”.

Mamma Carnevale, come viene chiamata Francesca Serio, è una donna che non si arrende dinanzi alla morte del figlio Salvatore per mano mafiosa e che con infinito coraggio e strenua determinazione lotta per ideali altissimi: la sua è la storia della prima donna che ha reagito alla mafia. I nuclei tematici e gli aspetti stilistici e formali della scrittura di Luana Rondinelli sono stati efficacemente evidenziati attraverso l’interlocuzione dell’Autrice con la giornalista Chiara Putaggio e con Rosario M. Atria, che ha voluto rimarcare l’importanza dell’operazione memoriale condotta da Luana: aver riacceso i riflettori su una vicenda che non può essere semplicemente ascritta alla categoria delle “microstorie”, ma che merita di essere conosciuta, letta, ascoltata, meditata per il suo valore esemplare. Di qui l’importanza – ha insistito – di portarla nelle scuole di ogni ordine e grado all’attenzione degli studenti come momento educativo e formativo capace di stimolare una vera crescita nella Legalità. Sulla stessa linea don Giuseppe I. Undari, che nel suo intervento introduttivo ha ripreso la metafora della lava incandescente, uno dei significati del termine “sciara”, che si lega all’idea della resistenza civile; e Graziella Zizzo, Assessora alla Cultura, che – a nome dell’Amministrazione del Sindaco Alfano – ha voluto rappresentare la vicinanza e il sostegno alle iniziative culturali che agiscono da sprone al riscatto morale della Città di Castelvetrano. Ad accompagnare Luana nella recitazione di alcuni quadri particolarmente significativi ed evocativi del libro c’erano Gregorio Caimi, Natale Montalto e la giovanissima Irene Sciacca, talentuosa vocalist de “I Musicanti di Gregorio Caimi”. Le loro musiche hanno reso ancor più potente il significato delle parole e tangibile il dolore e la forza di Francesco Serio, la donna e madre protagonista di questa struggente storia di dolore e di speranza. L’evento è stato mirabilmente coordinato da Barbara Vivona, docente e presidente in carica della Fildis, associazione che – insieme alla già citata Dante, a Palma Vitae, alla Fidapa, al Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, all’Uciim, all’UIF, all’UniTRe – ha contribuito alla realizzazione della manifestazione, svoltasi sotto il patrocinio dell’Arcipretura di Castelvetrano.

In occasione della presentazione il pubblico ha potuto visionare i suggestivi scatti della Mostra fotografica collettiva autori UIF, illustrata da Castrenze Ezio Fiorenza per conto della Segreteria regionale Sicilia.

AUTORE. Redazione