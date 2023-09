ASCOLTA L'ARTICOLO

«Realtà come il Parco fattoria “Rosario Carimi” vanno tutelate e supportate per dare modo a tutta la cittadinanza di poter godere di un servizio collettivo per le famiglie e i nostri figli». Lo scrive Francesco Casablanca, capogruppo di “Sicilia Vera” in consiglio comunale a Castelvetrano. Al Parco fattoria “Rosario Carimi”, qualche giorno addietro, i carabinieri hanno sequestrato alcuni animali: 19 erano tenuti senza le necessarie autorizzazioni. Il proprietario, Filippo Carimi, è stato denunciato. Gli animali sono stati lasciati in custodia presso lo stesso Parco, in attesa che l’autorità giudiziaria trovi un’altra sistemazione. «Questa vicenda che peraltro sarà discussa nelle sedi legali opportune, mi porta a manifestare il mio senso di responsabilità, da libero cittadino e da consigliere comunale, di promuovere e sostenere ciò che di positivo abbiamo nella nostra città e di certo anche la Fattoria “Rosario Carimi”», scrive ancora Casablanca, che ha espresso sostegno e solidarietà a Filippo Carimi.

