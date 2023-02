Tre contrabbandieri di sigarette sono stati arrestati dai militari del Comando provinciale di Palermo, unitamente al Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, nell’ambito di un’operazione di controllo per il contrasto ai traffici illeciti via mare. Contestualmente agli arresti sono stati sequestrati 4 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e la stessa imbarcazione utilizzata. L’intervento ha interessato il tratto di mare prospiciente le coste del Trapanese, in particolare il litorale di Marsala. Le pattuglie di finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo, in servizio di perlustrazione sul territorio, hanno notato la partenza di un’imbarcazione da diporto dalle acque trapanesi, mentre prendeva il largo a un orario anomalo per la tipologia di natante.