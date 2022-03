ASCOLTA L'ARTICOLO

Il progetto “Giovani Sentinelle della Legalità”, promosso dalla Fondazione Antonino Caponnetto, si prefigge lo scopo di promuovere la cultura della legalità, strumento fondamentale per costruire e disseminare ideali di giustizia, solidarietà e verità. In seguito alla scomparsa del magistrato (ideatore del pool antimafia, quello dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), la Fondazione a lui intitolata ha raccolto la sua eredità, portando avanti la missione a cui egli dedicò gli ultimi anni della sua vita: incontrare i giovani e insieme esortarli a non tollerare la criminalità e a diventare cittadini responsabili e attivi.

Caponnetto sapeva bene che senza la formazione e l’impegno dei giovani il Paese non può avere un futuro degno. Il suo era un invito alla mobilitazione: “uomini e donne di buona volontà fatevi avanti” diceva.

Anche quest’anno gli alunni si sono “fatti avanti” e hanno svolto con impegno e passione il loro ruolo di Sentinelle, intraprendendo un percorso formativo da titolo “la sfida degli alberi disinquinanti…piantiamo il nostro futuro!”

L’iniziativa è nata dall’idea di promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la realizzazione di un compito autentico: indagare una problematica presente nella città di Castelvetrano e cercare di trovare delle soluzioni con il coinvolgimento delle Istituzioni.

Il 23 marzo gli alunni delle classi quarte dei Plessi Ruggero Settimo e Dante Alighieri hanno incontrato, in modalità di videoconferenza, il Sindaco della Città, dott. Enzo Alfano, il dott. Domenico Bilotta, responsabile nazionale del progetto, il dott. Sergio Tamborrino, responsabile regionale scuola, l’arch. Pasquale Calamia, referente provinciale.

Dopo un percorso di studio e approfondimento sulle tematiche relative alla salvaguardia ambientale, l’attenzione degli alunni si è rivolta all’importanza degli alberi Mangiaveleni. Tutti gli alberi hanno la capacità di ripulire l’aria dalle polveri sottili, – specificano gli alunni durante l’incontro- ma ce ne sono alcuni che sono particolarmente efficaci. Sono i cosiddetti alberi mangia smog, piante in grado non solo di catturare i nostri veleni, ma anche di abbassare la temperatura dell’ambiente in cui si trovano durante i mesi più caldi.

Con la loro presenza, questi alberi riescono a ripulire l’aria delle nostre città, intrisa di polveri sottili e di anidride carbonica: riescono ad assorbire con le loro foglie quasi 4000 chili di CO2 in 20 anni. A sottolinearne le straordinarie capacità è stato uno studio di Coldiretti presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione a Cernobbio- proseguono gli alunni durante il dibattito-.

Durante precedenti incontri tenuti dal Dott. Giovanni Poletti, agronomo ed esperto di alberi in città, gli alunni hanno avuto modo di approfondire e conoscere ulteriormente le caratteristiche di questi preziosi alberi: l’acero riccio; la betulla, il frassino, l’edera, l’anturium, lo spathifylum, il nastrino, il tiglio selvatico, tutte specie che hanno un’ottima capacità di mitigazione dell’inquinamento e di abbattimento delle isole di calore negli ambienti urbani.

Gli alunni hanno analizzato i diversi punti della città dove necessiterebbero questi alberi esponendo al Sindaco diverse proposte e idee, in particolare quella di creare vere e proprie oasi mangia smog dove respirare aria pulita. Una scelta economica ma estremamente utile per contrastare i cambiamenti climatici e aiutare la Terra a ripristinare il suo naturale equilibrio sconvolto dalla nostra iperattività e sfruttamento.

Il Sindaco si è ritrovato a dialogare con alunni motivati, interessati al bene comune e al miglioramento della loro vita e della loro città e ha mostrato notevole apprezzamento per i lavori e gli interventi delle giovani Sentinelle, sottolineando come, nonostante la giovane età, abbiano mostrato un notevole senso civico, mettendosi in gioco per cercare di risolvere le problematiche della loro Città.

Il vivace dibattito si è concluso con la lettura di poesie, slogan, video creati dagli alunni e con la promessa da parte del Sindaco di impegnarsi nella messa a dimora di nuovi alberi e di piante autoctone sia negli spazi esterni alla Scuola, sia su terreni pubblici individuati dall’ Amministrazione, per costituire fasce verdi dentro la città.

La Scuola – sottolinea la Dirigente, prof. Maria Luisa Simanella,- partecipa a questa pregevole iniziativa ormai da diversi anni con grandissima partecipazione da parte degli alunni, dei docenti, delle famiglie e delle Istituzioni. E’ un progetto che vede la Scuola e l’Amministrazione cittadina operare in piena sinergia, con l’obiettivo di rendere i più giovani protagonisti del proprio futuro e di quello della Città, per costruire insieme percorsi di cittadinanza attiva e promuovere la cultura della legalità in ricordo di Antonino Caponnetto. L’ascolto del punto di vista dei più giovani, con l’obiettivo di realizzare le loro proposte, produce un apprendimento concreto della cittadinanza responsabile, decisivo per il futuro della nostra comunità”.

Ins. Angela Scirè

2°Circolo Didattico Ruggero Settimo

AUTORE. Redazione