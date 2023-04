ASCOLTA L'ARTICOLO

Gli alunni del 2° Circolo R. Settimo “SENTINELLE DELLA LEGALITA’”

Il Progetto “I giovani, sentinelle della legalità”, indetto dalla Fondazione A. Caponnetto, coinvolge in tutta Italia 100mila ragazzi di Scuole di diverso ordine e grado con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, attraverso la realizzazione di un compito autentico: indagare una problematica presente nel territorio locale e trovare delle soluzioni coinvolgendo le Istituzioni. Caponnetto sapeva bene che senza la formazione e l’impegno dei giovani il Paese non può avere un futuro degno. Il suo era un invito alla mobilitazione: “uomini e donne di buona volontà, fatevi avanti!”- diceva.

Anche quest’anno gli alunni si sono “fatti avanti” e hanno svolto con impegno e passione il loro ruolo di Sentinelle. Hanno riflettuto sul fatto che le ricchezze accumulate illecitamente dai mafiosi possono essere confiscate per diventare proprietà dello Stato e utilizzate dalla collettività. Hanno constatato che sono tanti a Castelvetrano i beni confiscati e proprio su uno di questi hanno proposto alle Istituzioni la costruzione del parco giochi dei loro sogni: un parco giochi inclusivo, dedicato anche ai bambini con disabilità, con altalene sulle quali potranno salire sedie a rotelle, rampe e percorsi per piccoli ipovedenti, pannelli sensoriali e pavimentazione anti-trauma.

Il 5 Aprile gli alunni delle classi quarte dei Plessi Ruggero Settimo e Dante Alighieri hanno incontrato, presso l’Auditorium R. Settimo, il Sindaco della Città, dott. Enzo Alfano, il Dott. Pasquale Calamia, referente provinciale del progetto e in video conferenza il dott. Domenico Bilotta, responsabile nazionale del progetto, e il dott. Sergio Tamborrino, responsabile regionale scuola, ed hanno presentato la loro proposta operativa, ossia la realizzazione di un plastico che riproduce fedelmente il parco giochi dei loro sogni.

Durante l’incontro gli alunni hanno illustrato il percorso che li ha portati a scegliere questa tematica: hanno infatti incontrato imprenditori vessati dalla mafia che, grazie alla loro onestà, hanno avuto la forza di non chinarsi alla violenza mafiosa, Nicola Clemenza, Associazione Libero Futuro Antiracket e Giuseppe Cimarosa, attivista antimafia; hanno visitato il Campo Scout “Ciuri di zagara”, realizzato proprio su un terreno confiscato alla mafia. Hanno così constatato personalmente e da vicino che tutto quello che hanno letto, commentato e studiato è una realtà. Al Campo, da subito, hanno respirato aria di legalità e giustizia: gli scout, infatti, oltre ad accogliere gli alunni con gioia e tanta allegria, hanno spiegato come sono riusciti a trasformare quel terreno in un luogo a servizio della comunità e che la confisca dei beni alla mafia rappresenta una vittoria per la legalità e la giustizia, una sorta di riscatto per la gente vessata e minacciata dai mafiosi che dimostra che la mafia non è invincibile.

Il Sindaco, durante l’incontro, si è ritrovato a dialogare con alunni motivati, interessati al bene comune e al miglioramento della loro vita e della loro città e ha mostrato notevole apprezzamento per i lavori e gli interventi delle giovani Sentinelle, sottolineando come, nonostante la giovane età, abbiano mostrato un notevole senso civico, promettendo infine di impegnarsi nel realizzare il desiderio dei bambini.

Durante il suo intervento Pasquale Calamia ha stimolato gli alunni ad una partecipazione attiva al vivere civile, ad amare la propria città, perché la prima azione per promuovere la legalità è quella di essere cittadini attivi. “Vincerete se sarete consapevoli dell’importanza della vostra presenza e partecipazione alla comunità in cui vivete, testimoniandone i valori ogni giorno “.

“Il percorso portato avanti quest’anno -sottolinea la Dirigente- si inserisce all’interno di un più ampio progetto di educazione alla legalità e rispetto delle regole che, attraverso l’analisi del fenomeno mafioso, si è posto l’obiettivo di far maturare negli alunni il senso di giustizia e legalità, individuando i comportamenti corretti da adottare per una buona convivenza civile. La Scuola partecipa a questa pregevole iniziativa ormai da 7 anni con grandissima partecipazione da parte degli alunni, dei docenti, delle famiglie e delle Istituzioni. Un’iniziativa importante perché è un investimento in legalità: un investimento sulla conoscenze di quello che è stato, delle stragi e dei crimini che si sono consumati in passato, ma anche su un futuro di consapevolezza di questi giovani, che in questo modo hanno gli strumenti per saper leggere con attenzione dove nella realtà la mafia e criminalità si può annidare e dove non si può annidare”.

AUTORE. Redazione