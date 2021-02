Un pomeriggio all’insegna di una sempre più solida e costruttiva collaborazione tra gli Enti (Comune e Parco Archeologico), quello di ieri giovedì, 11 Febbraio. Il Direttore del Parco Archeologico arch. Bernardo Agrò, accompagnato dalla Dott. Cecilia Buccellato, dall’Avv. Giovani Miceli, nella qualità di consulente legale del Parco per la legislazione riguardo i beni culturali,presente anche la Dott. Evelina De Castro direttore, della Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, la dott. Laura Cappugi Direttore del Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei BB.CC.AA. hanno incontrato il Sindaco Alfano e il prof. Bonanno, esperto del Sindaco in materia di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e monumentale del nostro territorio.

Il meeting è servito per cominciare a definire una visione comune che vede il Parco Archeologico, non solo come luogo di incontro con il territorio ma anche come possibile spazio di racconto di esperienze museali, di spazio dedicato al dialogo con le realtà culturali al di fuori di esso ” oltre il recinto” in sinergia con le potenzialità della nostra cittadina .