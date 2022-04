ASCOLTA L'ARTICOLO

In occasione della settimana per la consapevolezza sull’autismo, ha avuto luogo, in modalità videoconferenza, un seminario di formazione dal tema “Autismo: un approccio multiprospettico”. Un momento di riflessione per approfondire tematiche inerenti la disabilità in genere e l’autismo in particolare. Un incontro interessante e inclusivo in quanto ha permesso a tutti, da più regioni d’Italia, di accedere alle informazioni date dai relatori grazie ad un uso appropriato e variegato del mezzo di comunicazione, consentendo alla piattaforma d’istituto di fare registrare più di 230 presenze. Dai contributi di artisti dello spettacolo ai video più o meno didattici, ai contributi straordinari di tutti gli alunni dell’Istituto navigando in un mondo così complesso come quello della disabilità si è giunti tutti ad un unico approdo: il concetto di unicità. Cosi, partendo dall’idea di sostituire il termine diversità con quello di unicità abbiamo tutti evitato il pericolo di “manomettere “le parole modificando la realtà. L’intervento del Dott. Paolo Pace – Dirigente NPI di Castelvetrano, Referente Centro per Disturbi dello Spettro Autistico ASP n. 9 Trapani e, da anni, punto di riferimento per l’Istituto, ha focalizzato proprio questo aspetto, sottolineando come la parola UNICITA’ richiami l’inderogabile necessità di rispetto. Le storie di persone con autismo e di madri che hanno avuto la percezione di dover individuare il talento dei loro figli e di volerlo valorizzare, ci pongono davanti ad una scelta: decidere di fare l’insegnante significa avere il dovere di cercare i talenti in ognuno e valorizzarli. Da questo punto vista va rivalutato anche l’approccio alle discipline, come ad esempio l’arte, che non può solo essere considerata come intrattenimento, ma, soprattutto a scuola, può e deve diventare uno strumento per la promozione della personalità. Si è parlato di arte democratica, un interessantissimo spunto di riflessione quello proposto da dott. Pace, per tutti i docenti che “solo conoscendo sia lo stile cognitivo dei propri alunni che quello percettivo, possono sintonizzarsi con loro, affinché tutti abbiano diritto alla cittadinanza in classe e non sentirsi solo ospiti”. “Regalare la giusta acqua ad ogni allievo” significa operare in una scuola davvero democratica. Far luce sull’autismo, in un’ottica multiprospettica, è stato l’obiettivo di questa giornata di formazione che ha visto alternarsi tanti ospiti illustri che hanno fornito ai presenti prospettive e approcci diversi ma sempre con al centro il concetto di unicità della persona. Pragmatico l’intervento del Dott Renda, Psicologo e Psicoterapeuta, che ha parlato di diagnosi precoce e trattamento nei disturbi dello Spettro Autistico con uno sguardo verso nuove forme di integrazione. Ha sottolineato l’importanza della ricerca, della sensibilizzazione, dell’informazione, del dialogo tra i vari professionisti e la necessità di lavorare in sinergia con un approccio olistico. Uno sguardo globale e non settoriale degli interventi con al centro i bambini con autismo. Punto focale dell’intervento è stato il concetto di relazione ed empatia, una delle sfide più complesse che deve affrontare ogni specialista che si approccia alla disabilità. Ospite di riguardo il prof. Marco Pontis, Docente di Pedagogia e Didattica Speciale dell’Università di Bolzano, che, illustrando i principi dell’UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING, ha suggerito la possibilità di fornire agli alunni molteplici mezzi di rappresentazione dell’informazione per soddisfare tutti i bisogni specifici. Concetti chiave che hanno un fondamento scientifico e che non possono essere ignorati da nessuno. Il seminario di formazione si è concluso con l’intervento del Dott. Nicola Corleo, Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista ABA. Preciso, diretto e con assoluto rigore scientifico, il Dott. Corleo, altra figura di riferimento per l’Istituto, dopo avere condiviso con i docenti il concetto di ABA come approccio umanistico alla scienza, ha illustrato le varie fasi del metodo scientifico, focalizzando, infine, il paradigma ABA secondo cui “non esistono tipi di apprendimento ma diversi modi per studiarlo”. Interessante il concetto di “efficacia degli interventi” su cui lo specialista si è soffermato, che, per essere tali, devono partire da un’attenta analisi del comportamento e una giusta osservazione. E’ giunto il momento di riflettere, davvero, su quanto sia importante fare riferimento a questi ed altri studi che ci suggeriscono di ascoltare, osservare e poi predisporre percorsi, strutturare progetti e mettere in atto, insieme, soluzioni efficaci.

E’ questo il valore della formazione.

I.C.Capuana Pardo – Tiziana Seidita

AUTORE. Redazione