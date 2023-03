ASCOLTA L'ARTICOLO

Un’occasione per ricordare il grande filosofo di Castelvetrano nella ricorrenza dei 100 anni della Riforma e promuovere tra gli studenti liceali l’approfondimento di alcuni aspetti significativi legati al suo pensiero e alla sua opera: questo il progetto dei Seminari Gentiliani, iniziativa organizzata dall’I.I.S.S. “Cipolla Pantaleo Gentile” sotto la dirigenza della D.S., dott.ssa Gaetana Maria Barresi, e promossa con il contributo e il patrocinio della Società Dante Alighieri Castelvetrano, del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, presieduto dal dott. Pietro Nastasi, e dell’Uciim Sezione di Castelvetrano, presieduto dalla prof.ssa Anna Maria Agate.

Il primo incontro si è svolto giovedì 16 marzo al Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano, nella cui Aula Magna il prof. Rosario M. Atria e il prof. Francesco S. Calcara hanno incontrato gli studenti delle classi quinte per sviluppare il tema “Gentile, la Sicilia sequestrata e la Biblioteca Filosofica”. E’ stato riletto e problematizzato il saggio del filosofo su “Il tramonto della cultura siciliana”; inoltre, è stato evidenziato il contributo del Gentile bibliofilo che, insieme a Giuseppe Amato-Pojero, mise insieme la Biblioteca Filosofica, un eccezionale patrimonio librario di oltre diecimila volumi, allocato presso il Centro Culturale Polivalente “G. Basile” nell’ex Convento dei Minimi in Castelvetrano. Il riordino della Biblioteca Filosofica peraltro è avvenuto alcuni anni or sono nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro ad opera di un gruppo di studenti del Liceo “Cipolla” guidati dal prof. Calcara.

Il 17 marzo, nell’Aula Magna del Liceo Classico “G. Pantaleo”, sempre con la partecipazione dei professori Atria e Calcara, si è tenuto l’incontro sul tema “Gentile e la Riforma scolastica: cento anni dopo”, con l’idea di ripercorrere le origini storiche di una Riforma tra le più importanti dell’istruzione in Italia e valutarne, a un secolo di distanza, luci ed ombre. Nell’ambito della riflessione sulla Riforma, si è fatto riferimento anche agli scritti a carattere storico-letterario, oltre che a quelli di impianto pedagogico, in particolare gli studi su Dante, Manzoni e Leopardi, ripercorrendo il rapporto di Gentile con i più alti modelli della tradizione letteraria italiana. Il terzo incontro si svolgerà il 24 marzo, quando – nell’Aula Magna del Liceo Classico – si presenterà il volume saggistico “Vivere Giovanni Gentile. L’atto puro come possibilità esistenziale. Qui ed ora” (Bologna, Diogene Multimedia, 2022). Sarà presente l’Autore, prof. Francesco Giardina, che dialogherà con i docenti Olga Castellano e Rosario M. Atria. Il ciclo dei Seminari Gentiliani si concluderà venerdì 14 aprile, quando – nell’Aula Magna dello Scientifico – gli studenti incontreranno il prof. Francesco Conigliaro (emerito di Filosofia Politica) e il prof. Francesco Muscolino (docente di Etica e Filosofia Politica), entrambi dell’Università di Palermo, che svilupperanno il tema “Filosofia e politica in Gentile”. Chiuderà l’incontro don Giuseppe I. Undari, Arciprete di Castelvetrano. Modererà Rosario M. Atria, curatore scientifico dei Seminari, insieme alla prof.ssa Piera Mannino.

L’intero ciclo prevede la partecipazione attiva degli studenti dei tre licei castelvetranesi, lo Scientifico “M. Cipolla”, il Classico “G. Pantaleo” e il Liceo delle Scienze Umane “G. Gentile”, con letture, interventi, riflessioni, contributi video offerti dagli stessi grazie al prezioso e indispensabile lavoro preparatorio, agli stimoli, all’impegno e alla cura dei loro docenti di Storia e Filosofia.

