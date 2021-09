ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Teatro Selinus centro e motore dello sviluppo del territorio di Castelvetrano e del comprensorio del Belice. Questo è l’indirizzo emerso nel corso dell’incontro con la stampa che si è svolto martedì 21 settembre alle ore 17 presso il Teatro Selinus a Castelvetrano per la presentazione del programma Selinus all’Opera 2021.

All’incontro hanno partecipato: Giulio Pirrotta, presidente dell’associazione Ars Nova, Numinato Davide Licari, assessore comunale allo sviluppo economico, Giuseppe Bonanno consulente del Sindaco per la cultura, Bia Cusumano, consulente del Sindaco per le attività giovanili, e Onofrio Claudio Gallina, direttore artistico Selinus all’Opera. In sala le presenze illustri anche del maestro Wiktor Bockman, direttore d’orchestra, e della mezzo soprano Svetlana Afonina, coach dei cantanti, entrambi impegnati nella produzione del Gala lirico-sinfonico che inaugura la rassegna venerdì 24 settembre alle 21.

Giulio Pirrotta, introducendo la presentazione dell’iniziativa ha messo in evidenza come la rassegna, sostenuta dal Comune di Castelvetrano e finanziata con i fondi dei ristori stanziati dalla Regione Siciliana, costituisca un passo concreto per riavviare le attività musicali al Teatro Selinus e a Castelvetrano. Nel realizzare questo primo passo l’impegno dell’Ars Nova, d’intesa con il Comune, è di promuovere un’alleanza tra gli operatori del territorio, a partire dalle associazioni culturali e insieme alle associazioni imprenditoriali, per rimettere le attività del Teatro Selinus al centro di una progettualità condivisa, con la partecipazione ed il sostegno della comunità di Castelvetrano. Secondo questo spirito l’Ars Nova ha deciso di destinare i proventi della biglietteria alla costituzione di un fondo destinato alle attività musicali al Teatro Selinus e a Castelvetrano.

in foto, Onofrio Claudio Gallina, Giulio Pirrotta

L’Assessore allo sviluppo economico e al turismo, arch. Numinato Davide Licari, in rappresentanza del Sindaco dott. Enzo Alfano, ha sottolineato che l’iniziativa adottata dall’Amministrazione Comunale si inserisce nel percorso strategico di sviluppo del territorio che mira ad intercettare le risorse messe a disposizione dal Programma Next Generation EU attraverso il Recovery Plan Italiano, che vede, quali assi strategici, la Cultura e il Turismo. Il Teatro Selinus con la propria attività nel campo della prosa e della musica costituisce certamente un attrattore culturale fondamentale per una progettazione strategica che partendo dai beni e dalle attività culturali miri ad incrementare lo sviluppo economico.

Il prof. Giuseppe Libero Bonanno, consulente del Sindaco per le attività culturali, ha sottolineato l’importanza del recupero di una tradizione di attività teatrali e musicali al Teatro Selinus e ha ringraziato per il supporto manifestato dal Circolo della gioventù, dal Club UNESCO e dalla Pro loco di Castelvetrano e Selinunte, che, insieme a Italia Nostra Castelvetrano, al Centro Studi Medievali e all’associazione Libellula, hanno dato la propria adesione ufficiale all’iniziativa. Il professore Bonanno ha comunicato anche che è stata stipulata una convenzione tra l’Ars Nova e l’Istituzione Scolastica Superiore “CIPOLLA – PANTALEO – GENTILE”, che riunisce in vari indirizzi della formazione secondaria di Castelvetrano, per l’attuazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro che coinvolga gli studenti e i docenti nel progetto.

La prof.ssa Bia Cusumano consulente del Sindaco per le politiche giovanili e scolastiche, ha evidenziato come sia fondamentale, in questo percorso, l’obiettivo di portare i giovani a teatro per un vero sviluppo della comunità di Castelvetrano, in un’ottica di futuro. La prof.ssa Cusumano, quale rappresentante dell’associazione fibromialgici Libellula Libera, ha voluto ringraziare Ars Nova per il supporto che ha voluto offrire alla campagna di sensibilizzazione su una malattia poco conosciuta e riconosciuta.

Il maestro Onofrio Claudio Gallina, direttore artistico del progetto, ha raccontato la tristezza provata nel vedere un teatro che era chiuso e la spinta positiva di vederlo, oggi, animato da artisti internazionali. Il Teatro rappresenta il salotto buono della città: è la forma più alta della civilizzazione, ma ogni tanto le città lo dimenticano. Il teatro può e dev’essere centro produttivo per la cultura della città. Su questa linea il progetto prevede non tanto di ospitare produzioni provenienti da altre sedi, quanto di produrre gli spettacoli, a partire dall’Opera lirica, a Castelvetrano, con il coinvolgimento di artisti e maestranze.

Il programma è promosso dal Comune di Castelvetrano con i fondi stanziati dalla Regione Siciliana con l’avviso pubblico “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ai sensi dell’art. 42 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, con l’obiettivo è di attenuare gli effetti della crisi derivanti dall’espandersi dell’epidemia da Covid-19 che ha fortemente penalizzato i soggetti operanti nel settore delle attività dello spettacolo dal vivo, offrendo uno strumento di ristoro e sostegno agile e proficuo al fine di favorirne la continuità dell’attività che tenga conto, inoltre, di concorrenti azioni di supporto.

IL PROGRAMMA

Gala lirico-sinfonico

WIKTOR BOCKMAN direttore

orchestra NEW CAMERATA

solisti dei Seminari di alto perfezionamento per cantanti e pianisti

24 settembre ore 21

La rassegna si inaugura con il Gala, che vede giovani musicisti internazionali (anche siciliani) professionisti del canto lirico e del pianismo che, con l’Orchestra sinfonica New Camerata diretta dall’illustre violinista e direttore d’orchestra, Wiktor Bockman, proporranno arie d’Opera tra le più note ed amate e importanti pagine del repertorio pianistico più conosciuto. In programma alcune tra le più celebri melodie del melodramma internazionale – dall’Italia agli Stati Uniti d’America – che costituiscono le fondamenta del repertorio di teatro musicale ancora oggi più richiesto e più amato nei teatri d’Opera di tutto il mondo.

in programma musiche di

G. Rossini, R. Strauss, F. Cilea, G. Bizet, G. Puccini, G. Verdi, F. Lehár, G. Donizetti, V. Bellini, J. Offenbach, L. van Beethoven e W. A. Mozart.

Nel corso della serata sarà presentata l’attività dell’Associazione fibromialgici Libellula Libera – APS

Tosca

Opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini

30 – 31 ottobre ore 21

Nell’appuntamento centrale, fulcro della rassegna, la messa in scena della “Tosca” di Giacomo Puccini, l’opera che è ritenuta la più drammatica della poetica verista di Puccini, costantemente carica com’è di momenti di tensione scenica. La partitura contiene alcune delle melodie più celebri di Puccini (Recondita armonia, Vissi d’arte, E lucevan le stelle), vere e proprie “hit” della lirica ancora ai nostri giorni. In essa il compositore conferma la modernità al passo con i tempi del primo Novecento del proprio linguaggio compositivo.

L’Opera viene eseguita integralmente con l’esperta regia di Ludek Golat e la concertazione musicale raffinata di Onofrio Claudio Gallina e con un cast che può vantare la presenza di artisti di caratura internazionale, come il soprano Silvana Froli, il tenore Mario Diaz e il baritono Emilio Marcucci.

Il regista ha strutturato la visione della rappresentazione, misurandola con le peculiarità del Teatro Selinus, affascinato dalla bellezza di questo tesoro architettonico e dall’atmosfera ricca di suggestione; ha pensato ad una regia ricca di simbolismo, minimalista nella scelta delle scenografia, ma intensa di contenuti affidati all’interpretazione dei tre artisti principali. La mancanza del “golfo mistico” e di conseguenza l’impossibilità di poter disporre dell’orchestra, porta alla scelta obbligata di servirsi come supporto strumentale di una versione pianistica, curata dal m° Onofrio Claudio Gallina, arricchita dalla presenza di alcuni strumenti a percussione e di tastiere elettroniche (per poter ricreare suoni campionati) e da un clarinetto, per alcuni momenti topici dell’azione drammatica dell’opera.

Lo spettacolo è impreziosito dalla utilizzazione di costumi originali della prima rappresentazione – avvenuta nel 1900 – che sono stati gentilmente messi a disposizione dall’Associazione “La Bohème” di Lucca, città che ha dato i natali al grande compositore italiano.

Personaggi e Interpreti

Floria Tosca, Silvana Froli

Mario Cavaradossi, Mario Diaz

barone Scarpia, Emilio Marcucci

Cesare Angelotti, Xiaofei Liu

Il Sagrestano, Max Tavella

Spoletta, Iván Sánchez Águila

Sciarrone, Xiaofei Liu

Un carceriere, Vincenzo Alaimo

Un pastore, Sofia Campisi

Regia Ludek Golat

Concertatore e pianista Onofrio Claudio Gallina

sound effect, Fabio Buccafusco

percussioni, Umberto Gallina e Alessandro Savagnone

coro Ensemble lirico siciliano

maestro del coro Luigi Fiore

Recital pianistico

Sophia Vasheruk

3 dicembre ore 21

La rassegna si conclude con il recital solistico della pluripremiata pianista russa Sophia Vasheruk.

In una carrellata di musica d’Europa, la giovane interprete propone alcune delle più belle pagine della letteratura per pianoforte da Johann Sebastian Bach, secondo la revisione novecentesca dell’italiano Ferruccio Busoni, a Wolfgang Amadeus Mozart, pietra miliare del pianismo settecentesco preromantico, a Sergej Rachmaninov, compositore russo novecentesco tra i più eseguiti anche nelle attuali stagioni concertistiche.

Programma

W.A: Mozart Sonata in do maggiore K.330

F. Chopin Preludi op. 28 (selezione) e Barcarolle op.60

S. Rachmaninov Moments musicaux op.16 (nn.1,3 e 4)

J.S. Bach- F. Busoni Chaconne

ALLEANZE E PARTENARIATI

Alla rassegna hanno dato la propria adesione ufficiale

• Pro Loco di Castelvetrano e Selinunte

• Circolo della Gioventù di Castelvetrano

• Italia Nostra Castelvetrano

• Club UNESCO

• Centro di Studi Medievali

• Associazione Libellula

APPUNTAMENTI COLLATERALI

Incontro musicale

giovedì 23 settembre ore 19 Salone del Circolo della Gioventù di Castelvetrano

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

BIGLIETTI SPETTACOLI

Posto unico Concerto 12 € Posto unico Opera 20 €

MODALITÀ D’ACQUISTO

I biglietti possono essere acquistati online dal sito liveticket/arsnovapa.

Il Botteghino presso il Teatro Selinus sarà aperto nei giorni di spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio.

È consigliabile accedere all’area spettacolo almeno mezz’ora prima dell’inizio.

Per informazioni è disponibile il numero 3461088769, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle 19.

MODALITÀ D’INGRESSO

L’ingresso in sala, seguendo le procedure di distanziamento e i protocolli di sicurezza e della normativa anticovid, con obbligo dell’uso delle mascherine, avrà inizio mezz’ora prima

dello spettacolo.

· Non è assolutamente consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.

· Si consiglia di essere in teatro con sufficiente anticipo rispetto all’orario di inizio dello spettacolo.

· Non è consentito introdurre cibo, bevande.

· Non è permesso introdurre macchine fotografiche, apparecchi di registrazione audio-video.

· I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti durante lo spettacolo.

LISTA D’ATTESA

L’eventuale lista d’attesa sarà sottoscritta esclusivamente al botteghino, direttamente dagli interessati, a partire da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

DIVERSABILI

La sala del Teatro Libero non ha barriere architettoniche per i diversabili, è però preferibile segnalarlo all’atto della prenotazione telefonica per la necessaria attenzione del personale di sala.

PER INFORMAZIONI

www.selinusopera.it

arsnovapa@virgilio.it

fb @arsnovapa

BIGLIETTERIA ONLINE

liveticket/arsnovapa

Selinus all’Opera è un progetto OPERAINPICCOLO

