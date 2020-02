Visite guidate gratuite nel Parco Archeologico di Selinunte domenica 1 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica. Un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia Occidentale, per consentire a cittadini e visitatori di conoscere meglio zone archeologiche come Selinunte e Segesta accompagnati da guide specializzate e abilitate.

“Il Parco di Selinunte accoglie e patrocina con entusiasmo la Giornata Internazionale delle Guide Turistiche, una figura professionale importante che svolge con orgoglio il ruolo di ‘ambasciatore’ del territorio accompagnando i visitatori alla conoscenza del nostro straordinario patrimonio archeologico e la nostra storia” dichiara l’architetto Bernardo Agrò, direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

“Un rapporto, Guide-Parco, che si incardina nella offerta dei servizi che il nuovo corso della gestione del Parco ha in attuazione insieme ai cantieri di restauro.” La Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations e promossa Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche), si celebra il 21 febbraio, ma l’iniziativa si estende fino al weekend successivo. Domenica 1 marzo la manifestazione, che avrà inizio alle ore 10:30, sarà coordinata dalla nuova struttura di “accoglienza e valorizzazione” del parco. Le visite guidate si svolgeranno alle ore 10:30 e 11:.30, con incontro alla biglietteria del Parco. L’ingresso sarà gratuito in coincidenza con la prima dOmenica del mese.