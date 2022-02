ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono iniziati stamattina i lavori per la rimozione della posidonia che si era ammassata all’interno del porto di Marinella di Selinunte. Giovedì sera, durante la riunione presso palazzo d’Orleans a Palermo, il Presidente della Regione Nello Musumeci, presenti gli assessori Marco Falcone e Tony Scilla, aveva preso un impegno concreto con i pescatori affinché si accelerasse sulla risoluzione del problema che di fatto bloccava la marineria di Selinunte. Stamattina pala meccanica e camion si sono messi in azione per togliere i cumuli di posidonia nella parte più interna del porto. La scorsa settimana i pescatori della borgata avevano bloccato via del Cantone in segno di protesta. Il presidio è durato 5 giorni e si è poi sciolto dopo l’incontro con Musumeci.

