AVVISO URGENTE DI RINVIO – Si avvisano i signori visitatori che il previsto appuntamento per la Mietitura prevista per il 9 luglio alle ore 17:00. non potrà avere luogo per sopravvenute complessità di carattere tecnico.

Pertanto nello scusarci per il disagio, si informa che il parco sarà regolarmente aperto alla fruizione e che l’appuntamento sarà disposto in altra data.