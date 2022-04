Dopo Google e Gucci il Parco archeologico di Selinunte è stato scelto come location per il nuovo spot dalla Moto Guzzi, la casa costruttrice più antica di motociclette in Europa. La Moto Guzzi ha pubblicato oggi sui social un video promozionale realizzato negli scorsi mesi presso il Parco archeologico, diretto da Bernardo Agrò. Spazi scenografici che rendono gli stessi luoghi protagonisti, con una regia delicata quanto incisiva. Per tutto il territorio selinuntino, il cui Parco archeologico fa da traino indiscusso, una ennesima occasione di promozione, così come avvenuto alla recente Borsa internazionale del turismo di Milano.

AUTORE. Redazione