Divieto di transito e d’utilizzo dell’intera area portuale a Marinella di Selinunte sino al 30 novembre. La proroga è stata firmata dal Comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo Vincenzo Cascio che ha, di fatto, rinnovato i termini dell’ordinanza già emessa nel 2020 quando iniziarono i lavori di potenziamento del porto. A realizzarli è la ditta “Cedit” di Agrigento che sta procedendo in più parti del porto per i lavori di dragaggio dei fondali, consolidamento delle opere strutturali esistenti e l’illuminazione e adeguamento dei pontili. L’accesso, così come chiarisce l’ordinanza, sarà interdetto nelle «aree portuali di volta in volta interessate dall’avanzamento dei lavori, opportunamente evidenziate e delimitate dalla ditta esecutrice dei lavori».