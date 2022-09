Si è spento questa mattina, all’età di 94 anni, Giacomo Sciacca, memoria storica della borgata di Marinella e del Parco Archeologico di Selinunte. Negli anni ’60 da pescatore di Marinella si è ritrovato operaio negli scavi archeologici dell’antica città, sotto la direzione di Vincenzo Tusa, che in quegli anni era Soprintendente ai beni culturali della Sicilia Occidentale. Poi è finito in cucina: «Preparavo da mangiare al dottor Tusa e alla moglie Aldina – raccontava Sciacca lo scorso anno alla nostra redazione – non ero un grande cuoco ma tutto ciò che mi chiedevano riuscivo a farlo». Giacomo Sciacca, come tanti altri abitanti di Selinunte, venne ingaggiato proprio da Tusa per partecipare agli scavi dell’antica città greca. La celebrazione delle esequie è fissata per domani, martedì 6 settembre, alle ore 11:00 presso la chiesa del Sacro Cuore di Maria a Marinella di Selinunte.

Riproponiamo un’intervista, realizzata a Sciacca durante la cerimonia di posa delle ceneri di Vincenzo Tusa e la moglie Aldina Cutroni al Parco di Selinunte.

AUTORE. Redazione