Nella prestigiosa rassegna di eventi del cartellone estivo 2023 il parco archeologico di Selinunte ospita un evento esclusivo di Arcana Experience “Mysteria, la Notte dei Misteri” , una serata di arte, spiritualità, cultura, danza, musica e ospiti internazionali che farà rivivere i Templi del loro antico mistero con DJ set live di ecstatic dance a 432Hz del DJ internazionale Luyo con musica e percussioni dal vivo e performance rituale della sacerdotessa Alessandra Di Gesú.

Le porte dei Templi si apriranno alle ore 21.00 di sabato 2 Settembre per una notte di pura magia dedicata alla danza estatica, alla musica, ai ritmi ancestrali e alla antica spiritualitá. Per la prima volta nella storia dall’apertura del parco archeologico di Selinunte si assisterá ad una cerimonia rituale dedicata agli antichi Misteri guidata dalla sacerdotessa Alessandra Di Gesú che attuerá una performance rituale guidando i partecipanti in una dimensione sacra ed onirica volta a celebrare e onorare la madre terra e compiere un atto di guarigione e cura personale e collettivo.

I templi torneranno a vibrare delle antiche sonoritá estatiche grazie all’esclusivo DJ set di musica estatica a 432Hz dell’artista internazionale Luyo che presenta al grande pubblico il suo progetto di shamanic dance, in cui riattualizza le antiche ritmiche delle musiche misteriche estatiche in forma elettronica accompagnato dai ritmi incalzanti delle percussioni live dell’artista Cristian Vinci. La serata prevede un dress code bianco ispirato all’antica spiritualità. Una notte di danza, musica, sacralitá, magia e mistero che promette ai partecipanti di far fare festa in Paradiso! L’evento Arcana Experience “Mysteria” si colloca all’interno di un boutique festival “Mysteries Temple” che si svolge dal 31 Agosto al 3 Settembre in Sicilia, ospitato dal Mangia’s Resort di Selinunte.

The Arcana Society – Fondata per diffondere e promuovere la conoscenza e l’esperienza delle antiche Tradizioni Misteriche e creare una comunità forte e fertile di persone che si uniscono per condividere valori ed esperienze evolutive di straordinaria bellezza, The Arcana Society si propone di riconnettere con la dimensione spirituale divina e risvegliare la sensazione di beatitudine e armonia che si sperimenta riconoscendo nella Madre Terra il nostro paradiso terrestre, ritornando ad amarla e prendersi cura di lei, e ricordando che siamo venuti in questo mondo per godere della vita in tutte le sue forme e prosperare in abbondanza.

