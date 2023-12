Temperature più fredde e aula per i venti bambini della scuola materna senza riscaldamento. È quello che si registra al plesso “San Giovanni Bosco” di Marinella di Selinunte. La mamma di una bambina ha segnalato quanto succede alla nostra redazione. L’aula non riscaldata è quella nata con le donazioni dei deputatati pentastellati alla Regione. Un modulo prefabbricato che è stato sistemato alle spalle dell’immobile che già ospita le aule della scuola elementare. La conferma che l’aula è priva di riscaldamento è arrivata anche dal dirigente scolastico Vania Stallone. A occuparsene, così come per tutti gli immobili di proprietà comunale, è l’ente locale. «Provvederemo all’acquisto e all’installazione di una pompa di calore non appena sarà approvato il bilancio», assicura l’assessore Filippo Foscari.

AUTORE. Redazione