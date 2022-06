ASCOLTA L'ARTICOLO

Per la piazza in legno di Marinella di Selinunte manca ancora il collaudo da parte del Comune. Quindi, di fatto, seppur la ditta ha tolto il recinto la piazza rimane ufficialmente impraticabile. Eppure da due giorni erano comparsi i primi ombrelloni delle attività commerciali dirimpettaie che però, hanno dovuto toglierli proprio perché l’iter amministrativo d’apertura della piazza in legno non è stato completato. Da ambienti del Comune si apprende che il sopralluogo di collaudo congiunto tra i tecnici e la ditta dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Dopo di che la piazza potrà essere aperta al pubblico e alle attività commerciali. I lavori di recupero e rifacimento della piattaforma in legno sono stati appaltati dal Comune coi fondi del Gac “Il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”.

AUTORE. Redazione